Muğla'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvası yapıldı.

Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Köyceğiz eski İMKB Yatılı Bölge Okulu Salonunda gerçekleştirildi. 5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalarda oyuncular büyük gayret sarfettiler. 5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından verildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde "Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları" İlçe turnuvası ilkokullar arasında gerçekleştirildi Müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, dereceye giren öğrencilerimize 30 Nisanda gerçekleşecek olan İl müsabakalarında başarılar dileriz." denildi. - MUĞLA