Üye Girişi
Haberler

Muğla'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvası düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüller verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvası yapıldı.

Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Köyceğiz eski İMKB Yatılı Bölge Okulu Salonunda gerçekleştirildi. 5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalarda oyuncular büyük gayret sarfettiler. 5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından verildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde "Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları" İlçe turnuvası ilkokullar arasında gerçekleştirildi Müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, dereceye giren öğrencilerimize 30 Nisanda gerçekleşecek olan İl müsabakalarında başarılar dileriz." denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Köyceğiz Muğla Eğitim Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler? 23 Nisan mesajları! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri neler? Anlamlı, resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri… 22 Nisan okullar yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 22 Nisan okullar, iş yerleri tatil mi? 22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, okullar yarım gün mü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title