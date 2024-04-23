Fethiye'de TCG Köyceğiz gemisine yoğun ilgi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümü nedeniyle halkın ziyaretine açılan TCG Köyceğiz gemisine ilgi büyük olurken, gemi önünde uzun kuyruklar oluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fethiye Limanına demirleyen TCG Köyceğiz savaş gemisi ziyarete açıldı. Vatandaşlar Fethiye iskelesinde demirleyen savaş gemisini gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Güneşli ve sıcak havaya rağmen kuyrukta bekleyen vatandaşlar gemiye girmeden önce üst aramasından geçirilerek alındı.

İskelede gemiyi gezmek için sırada bekleyen vatandaşlar gemiyi gezdikten sonra çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Şanlı ordumuzun TCG Köyceğiz gemisini gezme fırsatı bulduk, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Fethiye İskelesine demirleyen gemiyi gezerken göğsümüz kabardı. Çocuklarımız bu günü hiç unutmayacaklar" ifadelerini kullandı. - MUĞLA