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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Engellilere Yönelik Bahçe Oluşturuldu

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bahçesinde engelli bireylere yönelik bahçe oluşturuldu. Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak, ağaçları ve meyve sebze fideleri dikerken öğrencilerin birbiri ile yardımlaşmasını ve iş birliği yapmasını sağlamak, özel gereksinimli bireye çevre bilincini aşılamak amacı ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bahçesinde engelli bireylere yönelik bahçe oluşturuldu.

Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak, ağaçları ve meyve sebze fideleri dikerken öğrencilerin birbiri ile yardımlaşmasını ve iş birliği yapmasını sağlamak, özel gereksinimli bireye çevre bilincini aşılamak amacı ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikiminde konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ise "Engelli kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, başarılarına ortak oluyoruz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli bireylerimizle birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugünde engelli bireylerimizle birlikte oluşturduğumuz bahçemizde onların dikmiş oldukları ağaçları ve fideleri bakılması onlarında sorumluluk sahibi olmalarına neden oluyor. Emeği geçen personellerimize ve gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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