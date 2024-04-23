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Fethiye'de Elektrikli Mopet ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli elektrikli mopet ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli mopet ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 AEL 773 plakalı 3 tekerlekli elektrikli mopet ile 48 HC 940 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki sürücülerde yola savruldu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan elektrikli mopet sürücüsü Ünal Aybek (75) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Fethiye Muğla Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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