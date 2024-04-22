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Aydın'da Çalınan Motosikleti İtme Girişimi

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Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Çine ilçesi Kabalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, devriye esnasında tali yoldan Muğla ili Yatağan ilçesi istikametine doğru bir şahsın, motosikleti iterek götürmeye çalıştığının fark etti. Bunun üzerine durumundan şüphelenilen şahıs durduruldu. Motosiklet ve F.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma sonucu, motosikletin aynı gün Çine ilçesi Söğütçük Mahallesi'nde ikamet eden T.A. isimli şahsa ait olduğu ve çalınan motosiklet olduğu tespit edildi. Motosiklet ruhsat sahibine teslim edilirken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma Yatağan Muğla Aydın Çine Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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