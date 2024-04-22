Muğla'da Sanal İstihdam Fuarı düzenlenecek

Muğla İŞKUR tarafından 24 ve 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanları ve işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara Muğla ilinde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak. İş arayan ve işverenlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek. Ayrıca iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrim içi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme imkanı gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi