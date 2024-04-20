Muğla'dan Genç Sporcu Tuna Yaraş, Okul Sporları Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Okul Sporları Türkiye Halter Şampiyonası'na Muğla'dan katılan genç sporcu Tuna Yaraş, 177 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

49 ilden 422 sporcunun katıldığı Okul Sporları Türkiye Halter Şampiyonası, Ordu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Kıyasıya rekabetin yer aldığı şampiyonaya Muğla'dan katılan Menteşe Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Tuna Yaraş, damga vurdu. Yaraş, kendi sıkletinde 67 kilogram, koparma dalında 77 kilogram, silkme dalında ise 100 kilogram olmak üzere toplamda 177 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Toplamda 177 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan öğrencimiz Tuna Yaraş'ı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Fatih Çağrı Nazik'i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA