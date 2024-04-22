Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Vefat Eden Sağlık Çalışanlarına Lokma Hayrı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi vefat eden sağlık çalışanları için lokma hayrı yaptı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde gerçekleştirilen lokma hayrına hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile hastane personeli büyük ilgi gösterdi. Vefat eden sağlık çalışanları için gerçekleştirilen lokma hayrı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Lokma dökülen aracın önüne geçmişte ve yakın zamanda vefat eden sağlık çalışanlarının fotoğrafları asıldı. - MUĞLA