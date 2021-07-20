19 Temmuz 2021 Haberleri
19 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Cudi Dağı'ndaki askerin bayramını kutladı
- Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti
- Çift kol nakli yapılan 34 yaşındaki vatandaştan sevindiren haber! Sol kolunu hareket ettirebiliyor
- FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı
- 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı
- Perotti, alacakları ödenmeden Fenerbahçe'den ayrılmayacak
- Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı
- Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
- ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
- İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi
- Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı
- Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek
- Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi
- Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar
- Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
- Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
- Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti
- Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi
- Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik
- Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı
- Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada
- Akılalmaz olay! 'Beni kim ihbar etti' diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü
- Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı
- Kaybolan kızlarından haber alamayan aileden 'kaçırıldı' iddiası
- 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi
- Bu hızla koronavirüs biter! Bakan Koca'dan peş peşe birinci ve ikinci doz aşı müjdesi
- 'İşimi elimden aldın' tartışmasında Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalı
- PSV Eindhoven-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu! Gollü bir maç bekleniyor
- Kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı
- Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor
- Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı
- Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti
- Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine yaylım ateşi: Elimizde belge var
- Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
- Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
- Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
- Son Dakika! Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi verdi: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis ve millet bahçesi yapılacak
- DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
- Caner Erkin merakla beklenen sünnet düğünü videosunu paylaştı! Fenerbahçe taraftarı mest oldu