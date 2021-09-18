17 Eylül 2021 Haberleri
17 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Eyvah eyvah başımıza bir de bu çıktı! Baldırsokan artık İstanbul'da
- Jinekoloğun skandalı patlak verdi! Hastasına yalan söyleyip, kendi spermiyle hamile bırakmış
- Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi
- 20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı
- Denizaltı krizi büyüyor! Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı
- Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş, 3 polisi yaraladı
- En mutlu günleri kabusa döndü! Düğüne giden çiftin aracı kaza yaptı, damadın anne ve babası öldü
- İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı
- Müthiş geri dönüş! Karagümrük, Caner'in de siftah yaptığı maçta Malatya'yı 4-3 mağlup etti
- Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'meşhur' şarkıyı seslendirdi
- Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
- Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu
- 11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü
- Van'da 20 dakika boyunca aralıksız süren yağış, esnafa zor anlar yaşattı
- Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı
- Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u 'Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim' cevabı verdi
- Magazin camiası bu buluşmaya kilitlendi! Mali ile Seda canlı yayında barışacak
- Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı
- 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı
- Meteoroloji 'Yön değiştirdi' diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak
- Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü
- Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi
- Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 'Polislerin şarjörleri toplandı' iddialarını yalanladı
- Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı
- Alt geçitte başlayan kavga dükkanın içine sıçradı, güvenlik kamerası anbean kaydetti
- Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı
- Öğrencisi hakkında 'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki
- Son Dakika: İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
- Son Dakika: Galatasaray'ın forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
- Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu
- Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret
- 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 'Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demiş
- Mafya lideri Nadir Salifov'un mezarındaki cinayette dikkat çeken detay: Abla ben tetikçiyim
- Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
- Balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
- İlk kar Erzurum'a düştü, yollar beyaza büründü
- Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
- Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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