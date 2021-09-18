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1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı" Mersin'in Erdemli ilçesinde bir veterinerin amatör olarak ilgilendiği 16 kovandaki yaklaşık 1 milyon 200 bin arısı böcek ilacı ile telef edildi Arıları telef olan Arif Aksay: -"Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı.

- 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir veterinerin amatör olarak ilgilendiği 16 kovandaki yaklaşık 1 milyon 200 bin arısı böcek ilacı ile telef edildi

Arıları telef olan Arif Aksay:

-"Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"

MERSİN - Mersin'de bir veterinerin 1 milyon 200 bine yakın arısı, kovanlarına böcek ilacı sıkılması sonucu telef oldu. Arıların telef olduğu gören Arif Aksay," Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan veteriner hekim Arif Aksay'ın bahçesinde meydana geldi. Kışlatmak için amatör olarak uğraştığı arılarını yakın zamanda bahçesine getiren Aksay, önceki gün bakımlarını yapmasının ardından tekrar kontrole gitti. Arıların kovan çevresin de olmadığını fark eden Aksay, kapaklarını açtığında hepsinin telef olduğunu görerek büyük bir şok yaşadı. 16 kovanda 1 milyon 200 bine yakın arı bulunan kovanların kasıtlı olarak böcek ilacı sıkılarak zehirlendiği kanısında varan Aksay," Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"" diyerek yaşadığı üzüntüyü aktardı.

"1 milyon 200 bine yakın arı şuan telef olmuş"

Bir hafta önce Toroslar'dan kışlaması için arılarını Erdemli'deki kendi bahçesine getirdiğini anımsatan veteriner hekim Arif Aksay, "Arıların bakımını yapmak üzere bugün bahçeme geldim. Geldiğimde tüm arılarımın telef olduğunu gördüm. Hala olayın şoku üzerimde. Bunu yapan nasıl bir vicdana sahip nasıl bir insan. Yaklaşık olarak 15 -16 tane kovanda 1 milyon tane arım telef olmuş durumda şuan. Yani bu hırsızlık olsa derim ki ihtiyacı vardı, aldı götürdü. Arılı 16 tane kovanım vardı. Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bine yakın arı şuan telef olmuş durumda. Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Yani yazık günah. Hangi vicdan bunu yapar şuna bakın, bunların her biri birer can. Biz bunların sayesine hayattayız. Arılar olmasa ne meyve olur, ne insan olur" dedi.

"Direk kovana böcek ilacı verilmiş"

Kendisinin veteriner hekim olduğuna dikkat çeken Aksay, "Benim tespitim, bahçelere verilen ilaçlardan mütevellit değil, arının ölmesi. Arılar zaten kokuyu hissettiği an bahçelere gitmiyor. İlacın verildiği yöne gitmiyor. Ama bu yapılan kasıtlı yapılmış ve akşam yapılmış. Arı kovanda iken direkt böcek ilacı ile her birine, her bir kovana ayrı ayrı verilmiş. Arılar her bir kovanda tamamıyla telef olmuş durumda, ana arısı da dahil. Hepsini çalsalar içim bu kadar yanmaz, canım bu kadar yanmazdı. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Duygularımı ifade edemiyorum" diye konuştu.

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı

1 milyondan fazla arısı zehirlendi,
İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Son Dakika Haberleri
1 milyondan fazla arısı zehirlendi, 'Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı'

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"
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