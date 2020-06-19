Zeytinburnu'nda sanayi sitesindeki yangın söndürüldü Zeytinburnu'ndaki bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeytinburnu'ndaki bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki TİM-2 Sanayi Sitesi'nde büro mobilyaları üreten ve sünger atölyesi bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA