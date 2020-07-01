Zeytinburnu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi silahla yaraladı Zeytinburnu'nda bir kadın, tartıştığı kişiyi başından silahla yaraladı.

Zeytinburnu'nda bir kadın, tartıştığı kişiyi başından silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Ali İhsan A. ile tartıştı.

Şüpheli, tartışma üzerine yanındaki silahla Ali İhsan A'ya ateş etti.

Başından yaralanan Ali İhsan A, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alındığı öğrenilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, saldırı sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA