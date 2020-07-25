Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken motor kısmında alevler yükselen yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken motor kısmında alevler yükselen yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını fark eden otobüs sürücünün yolcuları tahliye edip yangına müdahale etmesi ise olası bir faciayı önledi.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu Tavşanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Kartal ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçesi arasında seyir halinde olan G.B. idaresindeki 41 PN 172 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurdu. Araçta bulunan ve yangın çıktığını görünce panik yaşayan yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.

Aracın motor kısmından yükselen alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yol kenarında bekleyen yolcular ise daha sonra olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA