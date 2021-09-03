Yeniceköy'e yeni yollar
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Yeniceköy'e yeni yollar

Yeniceköy'e yeni yollar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde toplam 2 kilometre yeni yol açacak.

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde toplam 2 kilometre yeni yol açacak.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, yeni yollar açarak şehrin gelişmesine katkıda bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde toplam 25 kilometrelik yeni yol açılması için planlama yaptı. İlk etapta Şeyh Şamil Caddesinin devamında 2 kilometrelik yolun açılması için çalışmalar başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Fevzi Dülger, "İnegöl artık her geçen gün gelişiyor, yenileniyor. Biz de İnegöl Belediyesi olarak buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şehirleşmenin en önemli unsurlarından biri konforlu ulaşım. Biz de İnegöl Belediyesi olarak burada bu doğrultuda bir dizi çalışma yürütüyoruz. Şeyh Şamil Caddesinin devamında fabrikaların oluşmaya devam ettiği bölgede yol açma çalışmaları yapıyoruz. Toplam 12 bin metreküp kazı ve 18 bin ton dolgu yapılacak" dedi.

Bölgede inşaat ruhsatı alan fabrikalar olduğunu hatırlatan Dülger, "Bunların inşaatı başlamadan biz önden gidelim istiyoruz. Yeniceköy bölgemizde toplamda 25 kilometrelik açılması gereken yolumuz var. Bu yollarla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Şu andaki 2000 metrelik yeni yol açacağız. Devamında da planlama doğrultusunda çalışmamız sürecek. Şehrimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Yeniceköy'e yeni yollar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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