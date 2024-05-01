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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Karagölet Caddesi üzerinde seyreden Yasin A. yönetimindeki 16 BGR 327 plakalı motosiklet, Çavdar Sokak'tan çıkan Elif Yağmur A. yönetimindeki 10 ADD 249 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaf bu noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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