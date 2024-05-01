Üye Girişi
Haberler

Mobilya imalathanesi alev alev yandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mobilya imalathanesi alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 01.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Güverte sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 2. katındaki boyahanede çıktı. Yangın kısa sürede iş yerini sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. İş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları ne zaman? Rövanş maçlarının tarihleri belli oldu 1 Mayıs'ta pazarlar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title