BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Mayıs su kesintisi saatleri...

3 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 03.05.2024 tarihinde 14:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 03/05/2024 14:30 ~ 03/05/2024 17:30

Kesim Zamanı:03/05/2024 14:30

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Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi 1. Kavaklı Cadde ve civarında arıza nedeniyle 03.05.2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlaması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 03/05/2024 15:00 ~ 03/05/2024 17:00

Kesim Zamanı:03/05/2024 15:00