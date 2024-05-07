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İnegöl'de dolmuş şoförleri arasında kavga çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, dolmuş şoförleri arasında kavgaya dönüştü. Olay amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolmuş şoförlerinin kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti. O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından ikisi de yollarına devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Kavga Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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