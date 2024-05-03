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İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti. İflas haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları tırlara yüklemeye başladılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi.

Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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