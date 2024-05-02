BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Mayıs su kesintisi saatleri!

2 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi ve civarında 03.05.2024 tarihinde 09.00 - 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 03/05/2024 09:00 ~ 03/05/2024 12:00

Kesim Zamanı:02/05/2024 09:00

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Nilüfer İlçesi Altın şehir Mahallesi Uğur Muammer Aksoy Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan Cadde ve sokaklarda 02.05.2024 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 02/05/2024 09:00 ~ 02/05/2024 19:00

Kesim Zamanı:02/05/2024 09:00

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Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik paşa Caddesi , Kültür Cadde, İzmir yolu Caddesi ,Barbaros Cadde ,Fatih Sultan Mehmet Bulvarı arasında kalan cadde ve sokaklarda 02.05.2024 tarihinde 09:00 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır .Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

Plan.Tar: 02/05/2024 09:00 ~ 02/05/2024 19:00

Kesim Zamanı:02/05/2024 09:00