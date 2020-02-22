Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00
129,38
İş Bankası (B) 48.
22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.500,00
|-8,47
|60,70
|İş Bankası (C)
|6,47
|-7,44
|0,94
|İş Bankası (Kur.)
|505.000,00
|12,22
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,64
|-15,94
|-4,21
|İş Girişim
|4,38
|-17,67
|15,26
|İş GMYO
|1,85
|-13,95
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,17
|-2,27
|14,89
|İş Yat. Ort.
|2,59
|-3,00
|40,76
|İşbir Holding
|540,00
|-10,00
|25,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,66
|-7,04
|6,45
|İttifak Holding
|3,00
|-7,12
|-19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|2,72
|-9,33
|3,96
|İzmir Demir Çelik
|10,49
|-4,64
|28,08
|İzmir Fırça
|2,14
|-8,15
|18,89
|Jantsa Jant Sanayi
|65,00
|-2,99
|11,49
|Kafein Yazılım
|14,05
|-9,88
|26,12
|Kapital Yat. Holding
|3,49
|-2,51
|44,21
|Kaplamin
|6,13
|-2,70
|10,45
|Kardemir (A)
|2,76
|-4,17
|4,15
|Kardemir (B)
|2,75
|-4,18
|4,17
|Kardemir (D)
|2,82
|-2,76
|6,02
|Karel Elektronik
|15,21
|-16,89
|4,68
|Karsan Otomotiv
|1,80
|-8,63
|13,92
|Karsu Tekstil
|2,90
|-20,77
|-10,49
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,65
|4,32
|2,77
|Kartonsan
|427,50
|-7,59
|9,64
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|-10,60
|1,04
|Kent Gıda
|223,00
|-7,85
|26,85
|Kerevitaş Gıda
|3,63
|-4,72
|11,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-6,12
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,85
|-1,03
|1,58
|Klimasan Klima
|20,88
|-2,25
|-5,43
|Koç Holding
|19,64
|-1,55
|-3,35
|Konfrut Gıda
|8,20
|-11,26
|4,86
|Konya Çimento
|254,00
|-6,45
|-6,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,80
|-3,27
|13,15
|Koza Altın
|82,30
|5,72
|11,14
|Koza Madencilik
|12,54
|10,29
|25,02
|Körfez GMYO
|2,70
|-12,05
|12,97
|Kristal Kola
|1,86
|-13,89
|23,18
|Kron Telekomünikasyon
|20,20
|2,85
|58,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|-13,43
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,80
|-10,89
|9,09
|Kütahya Porselen
|9,57
|1,59
|44,56
|Lider Faktoring
|4,21
|-11,18
|14,71
|Link Bilgisayar
|29,58
|-1,53
|62,98
|Logo Yazılım
|73,40
|9,55
|20,72
|Lokman Hekim Sağlık
|6,88
|10,08
|19,03
|Lüks Kadife
|10,32
|-12,69
|19,44
|Makina Takım
|1,95
|-11,76
|3,72
|Mardin Çimento
|5,47
|2,05
|-7,60
|Marka Yatırım Holding
|1,50
|-3,23
|27,12
|Marmaris Altınyunus
|85,70
|-0,12
|20,70
|Marshall
|53,65
|4,89
|12,85
|Martı GMYO
|1,27
|-8,63
|25,74
|Martı Otel
|1,04
|-9,57
|14,29
|Mavi Giyim
|59,70
|-1,16
|3,11
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|-10,26
|15,80
|Mega Polietilen
|2,50
|-1,19
|13,64
|Menderes Tekstil
|1,89
|18,12
|44,27
|Mensa
|0,33
|-5,71
|3,13
|Merit Turizm
|19,50
|-15,36
|0,31
|Merko Gıda
|1,31
|-7,09
|24,76
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-4,26
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,82
|-10,78
|2,25
|Metro Holding
|1,34
|-6,94
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,17
|-5,24
|10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,99
|-3,23
|-26,23
|Migros Ticaret
|24,24
|-5,75
|0,08
|Milpa
|3,02
|5,23
|37,90
|Mistral GMYO
|1,93
|-8,10
|2,12
|MLP Sağlık
|16,60
|-5,41
|3,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-2,97
|-14,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|-17,37
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,19
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,30
|-2,96
|59,59
|Net Holding
|2,36
|-10,61
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,39
|-9,55
|10,18
|Niğbaş Niğde Beton
|5,53
|6,35
|-10,81
|Nuh Çimento
|10,62
|-5,35
|-10,61
|Nurol GMYO
|3,98
|-7,23
|11,48
|Odaş Elektrik
|2,12
|-1,40
|46,64
|Olmuksan-IP
|4,01
|-7,82
|56,58
|Orge Enerji Elektrik
|5,51
|-10,26
|11,09
|Orma Orman Mahsulleri
|4,84
|-1,22
|75,36
|Osmanlı Menkul
|7,26
|-7,87
|72,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,40
|7,14
|42,86
|Otokar
|159,20
|-3,86
|0,13
|Oyak Yat. Ort.
|2,24
|-9,31
|-3,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,70
|-9,96
|-7,66
|Özak GMYO
|3,16
|-5,95
|22,96
|Özbal Çelik Boru
|2,01
|-15,90
|20,36
|Özderici GMYO
|1,78
|-7,29
|13,38
|Özerden Plastik
|2,40
|-8,05
|5,26
|Panora GMYO
|5,96
|-4,94
|-3,87
|Papilon Savunma
|10,27
|-10,23
|32,52
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|-7,85
|3,93
|Parsan
|15,71
|-9,97
|-7,26
|Pegasus
|68,60
|-1,72
|-20,60
|Peker GMYO
|3,10
|0,00
|-0,96
|Penguen Gıda
|4,27
|16,35
|106,28
|Pera GMYO
|1,05
|-11,76
|11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|8,32
|-18,43
|3,74
|Petkim
|3,99
|-3,86
|4,72
|Petrokent Turizm
|201,00
|0,50
|56,91
|Pınar Et ve Un
|9,61
|-8,74
|4,80
|Pınar Su
|2,82
|-6,31
|21,55
|Pınar Süt
|12,98
|-9,55
|2,45
|Plastikkart
|9,59
|-3,52
|3,45
|Polisan Holding
|2,92
|-9,03
|-3,63
|Politeknik Metal
|75,00
|-1,90
|-2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,57
|0,72
|29,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,70
|0,21
|4,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,60
|-7,40
|10,46
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|587,60
|0,96
|2,64
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,83
|4,76
|10,76
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|40,11
|-2,46
|0,53
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,94
|5,65
|6,31
|QNB Finansbank
|42,90
|-18,83
|14,40
|Ral Yatırım Holding
|8,20
|9,33
|20,59
|Ray Sigorta
|3,80
|-17,39
|11,11
|Reysaş GMYO
|9,77
|-2,20
|112,85
|Reysaş Lojistik
|9,56
|-1,95
|118,26
|Rhea Girişim
|1,97
|-7,08
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-4,08
|3,87
|Royal Halı
|2,07
|-4,17
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|-7,59
|-5,60
|Sabancı Holding
|9,57
|-4,11
|0,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,48
|11,54
|59,63
|Salix Yatırım Holding
|5,74
|-2,71
|-20,39
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-2,56
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|6,25
|3,99
|25,00
|Sanko Pazarlama
|6,88
|-9,23
|-11,11
|Saray Matbaacılık
|2,65
|-13,40
|48,04
|Sarkuysan
|5,51
|-6,29
|14,08
|Sasa Polyester
|9,82
|-3,82
|27,04
|Say Reklamcılık
|3,65
|-10,98
|62,95
|Sekuro Plastik
|5,20
|-10,96
|-2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|6,96
|-7,32
|14,10
|Selçuk Gıda
|1,68
|-2,33
|-2,33
|Senkron Güvenlik
|2,82
|-4,41
|3,30
|Serve Film Prodüksiyon
|1,38
|-4,17
|-13,21
|Servet GMYO
|12,75
|-6,93
|50,00
|Seyitler Kimya
|8,13
|11,37
|19,73
|Silverline Endüstri
|2,65
|-11,67
|22,69
|Sinpaş GMYO
|1,33
|6,40
|14,66
|Smartiks Yazılım
|9,05
|-13,06
|-7,75
|Soda Sanayii
|6,25
|-0,64
|1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,50
|4,24
|48,41
|Söktaş
|3,21
|-17,69
|21,13
|Sönmez Filament
|6,25
|-20,18
|28,07
|Sönmez Pamuklu
|7,10
|-19,41
|44,31
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|-16,67
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,43
|-9,22
|-7,32
|Şekerbank
|1,26
|-4,55
|-3,82
|Şişe Cam
|5,19
|-5,12
|-1,52
|Şok Marketler
|9,04
|-7,57
|-15,99
|T. Halk Bankası
|6,85
|-6,80
|15,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,20
|-6,73
|-7,80
|T.S.K.B.
|1,27
|-6,62
|4,96
|T.Tuborg
|15,83
|-1,74
|33,03
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|-6,51
|-12,50
|Tat Gıda
|6,99
|-7,42
|11,13
|TAV Havalimanları
|24,88
|-5,40
|-14,74
|Taze Kuru Gıda
|6,87
|-6,15
|-5,11
|Tek-Art Turizm
|1,56
|0,65
|23,81
|Tekfen Holding
|17,05
|-10,03
|-11,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,82
|-19,05
|86,19
|Temapol Polimer Plastik
|6,05
|-10,64
|15,90
|TGS Dış Ticaret
|5,95
|-4,49
|27,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26,52
|-4,12
|-1,27
|Torunlar GMYO
|2,86
|-8,92
|4,00
|Trabzon Liman
|11,54
|-17,98
|8,26
|Trabzonspor Sportif
|6,05
|29,83
|181,40
|Trakya Cam
|3,65
|-3,95
|4,29
|Trend GMYO
|2,37
|-14,13
|7,73
|TSKB GMYO
|1,99
|-2,93
|48,51
|Tuğçelik
|5,19
|-5,64
|31,39
|Tukaş
|11,50
|-9,31
|-6,88
|Turcas Petrol
|3,52
|-1,95
|31,84
|Turkcell
|14,47
|0,07
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,70
|-6,42
|4,52
|Tüpraş
|111,10
|1,00
|-12,38
|Türk Hava Yolları
|14,52
|-2,48
|0,41
|Türk Prysmian Kablo
|4,27
|-4,69
|64,23
|Türk Telekom
|8,66
|4,97
|17,50
|Türk Traktör
|61,40
|2,33
|10,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,20
|4,84
|12,38
|Ufuk Yatırım
|4,50
|-8,54
|74,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,41
|-4,74
|13,68
|Ulusoy Elektrik
|33,90
|2,67
|27,44
|Ulusoy Un Sanayi
|3,78
|-12,09
|-1,05
|Umpaş Holding
|0,55
|-5,17
|-11,29
|Uşak Seramik
|1,86
|-2,62
|10,06
|Utopya Turizm
|5,78
|-14,75
|17,48
|Uzertaş Boya
|2,10
|0,48
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|22,40
|-4,52
|0,18
|Ünye Çimento
|4,90
|-6,49
|-8,92
|Vakıf Fin. Kir.
|2,18
|-8,02
|-9,92
|Vakıf GMYO
|2,69
|-2,89
|8,91
|Vakıf Yat. Ort.
|2,21
|-6,36
|-5,15
|Vakıflar Bankası
|6,03
|-7,94
|9,44
|Vakko Tekstil
|5,96
|-0,50
|31,28
|Vanet Gıda
|1,39
|-2,80
|-2,80
|Verusa Holding
|21,26
|-2,66
|14,55
|Verusaturk Girisim
|5,22
|-34,26
|-3,15
|Vestel
|16,40
|-3,02
|29,95
|Vestel Beyaz Eşya
|23,20
|-2,19
|7,41
|Viking Kağıt
|3,09
|-28,97
|65,24
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,91
|-6,43
|20,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,63
|-8,36
|6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,38
|-10,22
|17,70
|Yataş
|8,37
|-7,00
|14,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,05
|-5,96
|27,33
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|-0,76
|0,23
|Yeşil GMYO
|0,73
|4,29
|14,06
|Yeşil Yapı
|0,71
|-2,74
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|14,72
|7,52
|31,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.142,50
|38,99
|74,62
|Yonga Mobilya
|10,26
|17,93
|11,04
|Yükselen Çelik
|9,34
|-6,97
|52,37
|Yünsa
|12,79
|-10,56
|26,76
|Zorlu Enerji
|1,54
|-9,94
|-5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA