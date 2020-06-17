Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Burdur Valiliği görevinden, Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti.

Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti
17.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:21

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Burdur Valiliği görevinden, Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti.

Düzenlenen uğurlama törenine eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte katılan Vali Şıldak, Protokol, Kurum Müdürleri, Valilik Personeli, Oda ve STK Temsilcileri, Muhtarlar, Şehit, Gazi, Engelli Aileleri, Vatandaşlar ve Basın Mensupları ile vedalaşarak, tören mangasını selamladıktan sonra alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Uğurlama öncesi Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi.

Vali Hasan Şıldak duanın ardından yaptığı konuşmada; "2018 Mayıs Ramazan ayında başladığımız Burdur Valiliği görevinden, 2020 Haziran ayında atandığımız Balıkesir Valiliği yolculuğuna çıkmış bulunuyoruz. Buraya kadar gelip bizlere uğurlama nezaketini gösteren bütün hazuruna çok teşekkür ediyorum. Allah ısmarladık diyoruz. Buradaki görev süremiz içerisinde devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olduk. Ülkemizin 2023 hedeflerine doğru ilerlediği bir dönemde bu hedefleri Burdur'da en uygun, en iyi şekilde hayata geçirmeye, uygulamaya gayret gösterdik. Bu itibarla buradaki görevimizi vicdan huzuru ve içimizin rahatlığıyla, anlımız açık, başımız dik bir şekilde yeni meslektaşımıza devrediyoruz. Yeni atanan Sayın Valimize de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor. Burdur'daki görevi süresince üstün başarılar diliyorum." dedi.

Burdur'da görev yaptığı 2 yıllık süre zarfında Burdur'un gelişimi için çalıştıklarını, kapsamlı olarak her açıdan Burdur'u daha üst seviyelere çıkarmak için büyük çaba içerisinde olduklarını söyleyen Vali Şıldak, kimseyi dışlamadan, işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Vali Şıldak şöyle devam etti: " Kesinlikle hiçbir zaman ben demedik. Biz dedik. Bir takım çalışması ortaya koyduk. En önemlisi de sizden bir olarak bunları yapmaya gayret gösterdik. İtina ettiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli husus buydu. 'Sizden biri olmak'. Bunu ne ölçüde başarabildiysek, bizim için o başarıdır. Mutluluk kaynağıdır. Burada bulunan bütün kamu personelimize, meslek odalarımıza, ilimizin değerli protokol mensuplarına, kolluk birimlerimize, muhtarlarımıza, il genel meclisi üyelerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza, tüm Burdur'a, Burdur'u temsil eden tüm aktörlere Allah ısmarladık diyoruz. Hakkınızı helal edin diyoruz. Burdur'un bizim gönlümüzdeki yeri daimidir, kalıcıdır. Burdur'da ne yaptıysak gönülden yaptık. Gönülden Allah ısmarladık. Hakkınızı helal edin"

Vali Hasan Şıldak konuşmasını tamamlamasının ardından uğurlamaya gelen herkesle tek tek vedalaşarak, alkışlar eşliğinde Valilikten uğurlandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü Haber
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Kemal Sunal Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:12:14. #1.15#
title