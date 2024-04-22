Burdur'da Kadın Kıyafetiyle Gezen Şahıs Yakalandı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'nde bir erkeğin kadın kıyafetiyle gezdiği ve çocukları takip ettiği iddiaları üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Ç. isimli şahsı yakaladı. Psikolojik olarak rahatsız olduğu değerlendirilen H.Ç. tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Medya Platformlarında; "kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş dikkat edelim" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında; belirtilen şahsın H.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış, yapılan görüşmede psikolojik olarak rahatsız olduğu değerlendirilmesi üzerine H.Ç isimli şahıs, gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde 20.04.2024 günü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine memur refakatinde sevk edilerek yatışı sağlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için hassasiyetle yürütülen hizmetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."