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Bucak'ta motosiklet kazası: Sürücü dereye düşerek yaralandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde virajı alamayan motor sürücüsü, dereye düşerek yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Besler Düğün Salonu yakınlarında seyir halinde olan Muhammet O. idaresindeki 15 ADA 968 plakalı motosiklet virajı alamayarak yol kenarındaki dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motor sürücüsü Muhammet O., itfaiye ekiplerinin yardımı ile dereden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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