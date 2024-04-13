Bucak'ta çıkan sazlık yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan sazlık yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Yangın bugün saat 14: 45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Yolu Aladağ Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan deredeki sazlıkta çıkan sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın tarlalara sıçramadan söndürüldü. - BURDUR