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Burdur'da Çalıntı Otomobil Şüphelisi Yakalandı

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Burdur'da çamlık alana bırakılan camları kırık ve plakasız otomobili çalan şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Burdur'da dün öğle saatlerinde Y.S., polis merkezine giderek merkez Bozkurt Mahallesi Eski TOKİ binaları üst kısmında bulunan çamlık alana 1 yıl önce bıraktığı 15 AZ 489 plakalı çalışır vaziyette olmayan, camları kırık ve üzerinde plaka bulunmayan Murat 131 marka otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda aracı çalan kişinin A.G. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çaldığı otomobil bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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