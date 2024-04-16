Burdur'da İl Genel Meclisi Başkanlığına Levent Tokmaker Seçildi

Burdur'da yerel seçimlerin ardından İl Genel Meclisi'nin başkanlığına Levent Tokmaker seçildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilk oturumda, İl Genel Meclisi başkanı, birinci başkan vekili, ikinci başkan vekili, iki asil katip üye, iki yedek katip üye, 3 il encümen üyesi belirlemek için gizli oylama yapıldı.

Oylama sonucu İl Genel Meclis Başkanlığına 27 oydan 14'ünü alan Milliyetçi Hareket Partisi Tefenni Meclis Üyesi Levent Tokmaker getirildi.