Burdur'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından H.T., A.T. ve O.T. isimli şahısların ikametlerinde 4 Nisan günü yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 4 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 41 adet kartuş, 95 parça tüfek mekanizmasına ait muhtelif parçalar ele geçirildi.

3 şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - BURDUR