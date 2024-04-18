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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda 45 gram metamfetamin, 2 adet kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-14 Nisan arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 10 faaliyette yakalanarak haklarında adli/idari işlem yapılan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest, 5'i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 45 gram metamfetamin, 2 adet kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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