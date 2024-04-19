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Burdur'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Akçaköy'de tarım arazisi yakınındaki otluk ve kavakların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Yeşilova ile Karamanlı belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede, yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilova İtfaiye Burdur Çevre Doğal Afet Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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