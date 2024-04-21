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Burdur'da Kadın Kılığına Girip Gezen Şahıs Yakalandı

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Burdur'da sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine polis harekete geçti ve kadın kılığına giren şahıs yakalandı. Şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu tespit edildi ve hastaneye sevk edildi.

Burdur'da bir şahsın sokaklarda kadın kılığına girip gezdiği şeklindeki sosyal medya paylaşımları üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs, psikolojik rahatsızlığı olduğu tespit edilerek hastaneye sevk edildi.

Burdur'da sosyal medya platformlarında "kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş, dikkat edelim" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahsın H.Ç. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Emniyette psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 20 Nisan'da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, burada tedavi altına alındı.

H.Ç. isimli şahsın geçtiğimiz yıl ramazan ayında bir camiye kadın kılığında girerek teravih namazını kadınların arasında kıldığı, kadınlardan birinin durumu fark edip H.Ç.'yi polis ekiplerine şikayet ettiği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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