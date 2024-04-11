Burdur'da Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen ticari araçta bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça- Sorkun köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir O. (36) idaresindeki 42 EBE 46 plakalı Fiat marka ticari araç Karataş mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Kadar O. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhsin D. (19), İsa Ö. (22) ve Selahattin A. (30) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadir O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURDUR