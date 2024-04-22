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Burdur'da Bir Kafeye İki Gün Üst Üste Hırsızlık

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Burdur'da faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar bir miktar parayı ve personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar bir miktar parayı ve personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Camdan girip yan apartmanın yangın merdiveninden kaçan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 20 ve 21 Nisan gecelerinde Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 Nisan gece saat 03.00 sıralarında kafenin etrafında gezen 2 hırsızdan biri etrafı kolaçan ederken diğeri ikinci kattaki pencereden kafeye girerek kasadaki ve depodaki bir miktar parayı alıp yine ikinci kattaki başka bir pencereden yan binanın yangın merdivenine geçiş yaparak olay yerinden ayrıldı. İlk gün gerçekleşen hırsızlık fark edilmeyince pişkin hırsız aynı yöntemle 21 Nisan gecesi de kafeye gelerek kasadaki ve bahşiş kutusundaki parayı ve kafe personeline ait eşyaları çalıp yine aynı yöntemle yangın merdiveninden kaçtı.

İkinci günün sabahında durumu fark eden kafe çalışanları kamera kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından kafede çalışma yapıldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Soyulduklarını ikinci günün sabahında fark ettiklerini dile getiren kafe yetkilisi Buğra Çığ, "20 ve 21 Nisan gecesi dükkanımıza kimliği belirsiz 2 kişi geliyor. Biri dışarıda sürekli etrafı gözetliyor, biri ise üst kattan içeriye giriyor ve kasamızdaki parayı çalıyor. Daha sonra depomuza giriyor, depodan da bir miktar para çalıyor. Parayı çaldıktan sonra ikisi beraber dükkandan çıkıp gidiyorlar. Biraz maddi kaybımız var onun haricinde bir sıkıntı yok. İki gün üst üste geliyorlar. Biz hemen olayı anladıktan sonra polisi aradık. Şu an için incelemeler devam ediyor" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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