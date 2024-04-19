Burdur'da Alkollü Mekanda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Burdur'da işlettiği alkollü mekanda tartıştığı müşterileri takip edip girdikleri mekana kurşun yağdırarak 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece 23.45 sıralarında Burdur merkez Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü mekanda meydana gelmişti. Cadde üzerinde E.C.'ye ait alkollü mekana gelen U.G. (27), M.A. (20), B.G. (21) ve E.K. (30) isimli şahısların burada taşkınlık çıkarması üzerine çıkan tartışmada işletme sahibi E.C. silah kabzası ile U.G.'nin kafasına vurarak hafif şekilde yaralamıştı. Bunun üzerine olay yerinden kaçan şahısları araba ile takip eden E.C., şahısların aynı cadde üzerinde bulunan farklı bir alkollü mekana girdiğini görünce mekana doğru rastgele ateş edip olay yerinden ayrılmıştı. Açılan ateş sonrası mekan içerisinde müşteri olarak bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralanmıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise yapılan çalışmalar sonucunda mekana kurşun yağdıran E.C.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan E.C. tutuklanarak Burdur E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURDUR