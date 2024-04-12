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Yakalanacağını anlayınca araçtan inip kaçmaya çalıştı, yere düşerek yaralandı

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Yakalanacağını anlayınca araçtan inip kaçmaya çalıştı, yere düşerek yaralandı

Burdur'da polislerin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 TL ceza

BURDUR - Burdur'da ekiplerin 'dur' ikazına uymayıp kaçan alkollü sürücü yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayınca araçtan inip koşmaya çalışırken yere düşüp yaralandı. Alkollü sürücüye 7 bin 945 TL para cezası uygulandı.

Olay, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan R.E. idaresindeki 34 HJC 28 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede devriye halinde olan trafik ekipleri Gazi Caddesi üzerinde araca denk gelince "dur" ikazında bulundu. Polislerin ikazına uymayan sürücü R.A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren kovalamaca sonunda Milli Egemenlik Caddesi üzerinde otomobil polis ekipleri tarafından kıstırılınca R.E. otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı. Bu esnada dengesini kaybeden R.E. yere düşerek yüzünden yaralandı. Yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde 1.80 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü R.E.'ye alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak suçlarından toplamda 7 bin 945 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. R.E. ise önce Burdur Devlet Hastanesi'ne oradan da polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Ceza Yaralanma Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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