Türkiye'de korona virüsten 57 kişi daha hayatını kaybetti
07.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:30
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 30 bin 395 test yapılırken, bin 977 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 782 kişi iyileşti.
(İHA)
Kaynak: İHA