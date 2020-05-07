Türkiye'de korona virüsten 57 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 30 bin 395 test yapılırken, bin 977 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 782 kişi iyileşti.

(İHA)

Kaynak: İHA