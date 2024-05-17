DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658

İlaç raporlarına dair yeni bir karar alındı. Bu konuda detaylı bilgi veren Vedat Işıkhan, önemli açıklamalarda bulundu. İlaç raporlarına dair alınan yeni kararın detayları ve Vedat Işıkhan'ın bu konudaki görüşleri merak konusu oldu. DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor!

DİYABET VE KARDİYOLOJİ İLAÇLARINI AİLE HEKİMLERİ YAZIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporlarına ilişkin yeni bir karar açıkladı. Buna göre, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları artık aile hekimleri tarafından da yazılabilecek. Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısını artıran bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Bu düzenleme kapsamında, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından da yazılabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık." açıklamasında bulundu.