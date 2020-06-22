Tunus'ta başlayan protestolar çatışmaya dönüştü
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Tunus'ta başlayan protestolar çatışmaya dönüştü

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için genel greve gitti.

Tunus'ta başlayan protestolar çatışmaya dönüştü
22.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:32

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için genel greve gitti. Yüzlerce eylemci Tatavin sokaklarını ateşe verdi

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için sokağa döküldü. Kentteki İşçi Birliği Sendikası'nın çağrısıyla başlatılan greve, kamu kurumlarından çok sayıda çalışan katıldı. Eylemin, kentte 2017'de 3 ay süren gösteriler sonucu bölgedeki petrol şirketlerinde istihdam sağlanması yönünde hükümet ile eylemciler arasında imzalanan anlaşmanın tüm maddelerinin yerine getirilmesi için baskı unsuru oluşturma amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Yüzlerce proestocu Tatavin sokaklarında lastikleri ateşe vererek, yolları kapattı.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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