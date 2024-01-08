Tunus Resmi Haber Ajansı Genel Müdürü, AA'nın Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Tunus resmi haber ajansı TAP Genel Müdürü Nacih el-Misavi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AA ekibini TAP Genel Merkezinde kabul eden Misavi, AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Misavi, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Haruf'un "Kanıt" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göç girişimi esnasında çekilmiş Yasin Gaidi'nin "Umut ve Korku" adlı kareden yana oy kullanan Missavi, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Umman Sultanlığı tarafından Ez-Zahire bölgesinde 13 milyon metrekarelik alanda kurulan ve 500 bin güneş panelinden oluşan ülkenin en büyük temiz enerji projesinin yer aldığı Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji" karesine oy verdi.

Yenilenebilir enerjinin geleceğin teknolojisi olduğunu belirten Misavi, "Masum teknoloji" karesinin çok etkileyici olduğunu, geleceğin enerjisi teknolojisinin yine geleceği şekillendirecek olan bir çocuk resmiyle aynı karede yer almasının etkileyiciliğini vurguladı.

"Spor" kategorisinde, trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başaran İranlı Mahdia Khaki'nin yer aldığı Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" adlı karesinden yana oyunu kullanan Misavi, tüm engellere rağmen İranlı sporcunun azmine hayran kaldığını söyledi.

AA ile 1973 yılından bu yana ikili işbirliğimiz devam ediyor

AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasındaki fotoğrafları çok beğendiğini belirten Misavi, "AA muhabirlerinin ürettiği birçok fotoğrafı inceleme fırsatım oldu, yüksek kalitede ve önemli haber değeri taşıyan kareler. Oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledikten sonra oy verdim. Tunus'tan düzensiz göçe ilişkin bir kare vardı, güvenlik güçlerinin işlerini insani bir şekilde yerine getirmelerini göstermesi açısından çok beğendim ve oyumu ondan yana kullandım." dedi.

Türkiye ile Tunus arasında iyi ilişkilerin çok eski tarihlere dayandığını aktaran Misavi, "Haber ajansları olarak AA ile 1973 yılından bu yana ikili işbirliğimiz devam ediyor. Bu anlaşma sayesinde gerek metin gerekse görüntülü haber olmak üzere birçok içerik alışverişinde bulunuyoruz. Bu iş birliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. AA muhabirlerine ve basın mensuplarına 2024 yılını iyi bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.