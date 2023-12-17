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Tunus'ta Geleneksel Çin Tıbbı Merkezi Açıldı

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Tunus'un başkenti Tunus'ta Geleneksel Çin Tıbbı Merkezi, Mongi Slim Hastanesi'nde açıldı. Merkezin kuruluşu için bir tören düzenlendi ve açılışa Çinli bir heyet de katıldı. Merkezin, geleneksel Çin tıbbının tanıtımı için bir model olması umuluyor.

TUNUS, 17 Aralık (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta Cuma günü Geleneksel Çin Tıbbı Merkezi açıldı.

Mongi Slim Hastanesi'nde yer alan merkezin kuruluşu münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Törene Tunus Valiliği Bölge Sağlık Müdürü Tarık Ben Nasr ve Çin'in Jiangxi eyaleti Sağlık Komisyonu Müdürü Gong Jianping başkanlığındaki Çinli bir heyet katıldı.

Ben Nasr, "Geleneksel Çin akupunkturu Tunus'ta memnuniyetle karşılandı. Umarım merkez daha iyi koşullar altında çalışarak ülkemizde ve diğer yerlerde geleneksel Çin tıbbının tanıtımı için bir model olur" dedi.

Gong ise merkezin kurulmasının Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun bakanlar konferansında başlatılan tıp ve sağlık programının somut sonuçlarının bir parçası olduğunu ve iki ülke arasındaki tıbbi alışveriş ve işbirliğini daha da ilerleteceğini söyledi.

Gong'a göre 1973 yılından bu yana Çin'in Jiangxi eyaletinden Tunus'a 1.153 kişilik toplam 27 grup sağlık ekibi gönderildi ve yerel halka 6 milyondan fazla ayakta tedavi hizmeti sunuldu.

Çinli doktorlar yıllardır Mongi Slim Hastanesi'nde yerel halka akupunktur hizmeti veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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