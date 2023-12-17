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Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi

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Tunus'ta ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler, ABD'nin İsrail'e desteğini kınadı ve Büyükelçiliğin kapatılmasını talep etti.

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Tunus merkezli Filistin İçin Ortak Eylem İnisiyatifi'nin çağrısı üzerine göstericiler, başkent Tunus'un Buheyra semtinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına desteğini protesto eden göstericiler, "ABD Büyükelçisi'ni istemiyoruz", "Büyükelçi'yi sınır dışı edin", "Yalancı Biden, terörün kaynağı Biden", "Fransa ve ABD İsrail saldırılarının ortağı" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriyi organize eden grupta yer alan Said Buace, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD bilmelidir ki Aksa Tufanı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan yeni dünya düzeninin sona erdiğinin mesajıdır. Zafer, Gazze ve direnişindir." ifadelerini kullandı.

Protestoculardan Havla en-Nefti ise her hafta ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.

Asıl taleplerinin ABD Büyükelçiliğinin kapatılması olduğunu belirten Nefti, "İsrail'in Gazze saldırılarına destek veren ABD'nin Tunus'taki Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini istiyoruz. Filistinlilere karşı katliam gerçekleştiren terörün ve yılanın başı ABD'dir." ifadelerini kullandı.

Filistin ile dayanışma gösterilerinin devam ettiği Tunus'ta İsrail saldırılarına destek verdikleri gerekçesiyle tepki gören Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde 24 saat yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Filistin Gazze Tunus Haberler

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