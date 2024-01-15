Üye Girişi
Haberler

Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandıran milli eskrimci Nisanur Erbil, "Ülkeme bir ilk yaşattığım için çok mutluyum." dedi.

Nisanur Erbil, AA muhabirine, "Çok yorgun aynı zamanda da çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım, federasyonuma grand prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Emeği olan herkese destekçilerime, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Fransız Caroline Queroli, Güney Koreli Yun Soyeon, ABD'den Maia Chamberlain ve Japon Misaki Emura'yı yenerek yarı finale kalan 20 yaşındaki milli sporcu, bu turda da Güney Koreli Choi Sebin'i geçerek finale yükseldi.

Grand Prix finalinde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e kaybeden Nisanur Erbil, gümüş madalya kazanarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı ve elde ettiği dereceyle Türkiye eskrim tarihine adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Tunus Erbil Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title