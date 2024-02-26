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Tunus'ta Gazeteciler İsrail'e Tepki Gösterisi Düzenledi

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Tunus Gazeteciler Sendikası öncülüğünde düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik saldırıları protesto edildi. Gazeteciler, Filistinli meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Tunus'ta onlarca gazeteci, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri öldürmesine tepki olarak gösteri düzenledi.

Tunus Gazeteciler Sendikasının, 26 Şubat Dünya Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü'yle eş zamanlı olarak yaptığı çağrı üzerine onlarca gazeteci başkent Tunus'ta toplandı.

Gösteriye katılan gazeteciler, "Gazze'deki gazeteciler ne korunuyor ne de güvendeler" ve "Filistinli, hakkın sesi ve hakikatin gözü" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Dabbar, Filistin'deki gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını ve hatta kendilerini Filistin davasının bir parçası saydıklarını kaydetti.

"Gazze'de 140 günde 140 gazeteci öldürüldü. Gazeteci öldürülmeyen neredeyse bir gün bile yok. 1500 gazeteci tehcir edildi, 65 gazeteci de İsrail işgal hapishanelerinde. Bir santimetre bile güvenli bir yerin olmadığı yerde çalışma sürüyor." diyen Dabbar, tüm bunların ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve AB ülkelerinin gözü önünde olduğunu kaydetti.

Dabbar, gösteri sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada ise İsrail'e karşı fiili adımlar atacaklarını ve gazeteci katillerinin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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