Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde Çanakkale Zaferi etkinliği düzenlendi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde, Türkiye'nin Tunus Askeri Ataşeliği ile YEE'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Askeri Ateşe Albay Aydın Bayar, YEE Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Tunuslu vatandaşlar katıldı.

Şehitleri anmak için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla ile başlayan etkinlikte, Albay Bayar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihi sürecini anlattı.

Birinci Dünya Savaşı'nda on ayrı cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı ordusunun zafer kazandığı cephelerden birisinin Çanakkale cephesi olduğunu hatırlatan Bayar, "18 Mart 1915 ile 09 Ocak 1916 tarihleri arasında yapılan Çanakkale Muharebeleri, Türk ve dünya tarihi için sonuçları itibarıyla son derece önemlidir. Türk tarihi açısından bakıldığında, büyük askeri zaferler olması yanında, bu savaşlar Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmış ve Mustafa Kemal başta olmak üzere Ulusal Kurtuluş Savaşında önemli görevler üstlenmiş olan komutan ve devlet adamlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur." dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'ne dünya tarihi açısından bakıldığında ise, Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasında etkili olmasının yanında, Rusya'ya gönderilen yardımın önünü kestiğinden Rusya'nın çökmesine ve Bolşevik İhtilali'nin çıkmasına yol açtığını belirten Bayar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"O tarihe kadar benzeri görülmemiş büyüklükte bir donanmanın desteklediği, çok uluslu kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından birlikte gerçekleştirilen deniz aşırı bir harekat olarak kayda geçmiş, aynı zamanda bu yenilmez olarak nitelendirilen donanmaya ilk yenilgisini tattırarak bir tabuyu da yıkmıştır."

Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi, milli tarihimizde bir ölüm kalım savaşı olarak yer alıyor. Ulus olarak bu savaştan zaferle çıktık. Bu savaşın yıldönümünde kahramanlarımızı ve şehitlerimizi Tunus'ta ve bütün dünyada anıyoruz. Ülkemizin Tunus ile olan kardeşlik bağları baktığımızda, benzer kahramanlık dayanışmaları ve mücadelesi olduğunu görürüz. Etkinliğe katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YEE Koordinatörü Çevik de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.