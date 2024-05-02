Tunus'ta Yunus Emre Paneli ve Seçkisi İmza Günü Düzenlendi

Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Yunus Emre Paneli" ile "Yunus Emre Seçkisi" kitabı için imza günü düzenledi.

Başkent Tunus'taki Zeytune Üniversitesi'nde düzenlenen panele, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Zeytune Üniversitesi Rektörü Abdulaziz Bulatifi, Zeytune Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve panelin moderatörü Muhammed er-Rezki, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Erdoğan Boz ve araştırmacı akademisyen Prof. Dr. Sare el-Cevini'nin konuşmacı olarak katıldığı panelde, Yunus Emre'nin hayatı, eserleri ve felsefesi anlatıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Demircan, "Yunus Emre, Türk kültürü ve tasavvuf demek. Tasavvufta üç şey vardır; ruh, beden ve akıl, bu üç şeyin değişimi insanı bilgeliğe ve mutluluğa ulaştırır. Ruh, kalbin ve vicdanın sesidir, beden ise gösteriş, takıntı, dünya zevki ve dünya hırsıdır. Akıl ruh ile beden arasındaki dengedir." dedi.

Panelistlerden Prof. Dr. Cevini ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasavvufun felsefe ve kültürde entelektüel derinliğini Kur'an-ı Kerim, Hadis ve Sünnetten aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Emre tasavvuf felsefesine doygunluğu nedeniyle bizim için önemli. Tasavvuf insancıl ve sevgi dolu bir eğitime sahip. Genel olarak insanlığa ve insan ruhuna hitap ettiği için başka dillere tercüme edildiğinde öneminden bir şey kaybetmez. Yunus Emre tasavvuf kültürünü Türk milletinin vicdanına yakın bir hal ile kaleme almıştır."

Panelde, Yunus Emre Seçkisi kitabı için imza günü düzenlendi

Panel katılımcılarından ve Yunus Emre Seçkisi kitabının editörü Prof. Dr. Erdoğan Boz ise panelin ardından düzenlenen imza gününde Tunuslu öğrencilere kitabını imzalayarak hediye etti.

Tunus'ta Yunus Emre'nin felsefesini anlatmak fırsatı bulduğu için YEE'ye teşekkür eden Prof. Dr. Boz, "Mayıs ayının ilk haftası malum olduğu üzere Yunus Emre'yi anma haftası. Anma haftası etkinlikleri kapsamında Tunus'ta düzenlenen panelde Yunus Emre'nin hayatını, eserlerini ve felsefesini Yunus Emre Divanı'ndan seçtiğimiz beyitlerle anlatmaya çalıştık. Yunus Emre Seçkisi kitabımız ise, Yunus Emre'nin 72 şiirinden oluşuyor. 72 sayısının özel bir anlamı var, Yunus Emre dünya insanına seslendiği için bu anlamda 72 millete seslendiğini düşünerek bu sayıda şiirine yer verdik." ifadelerini kullandı.

"Yunus Emre'nin mesajıyla insanlık gelecekte daha müreffeh bir toplum olacaktır"

Yunus Emre Seçkisi kitabının yedi dile çevrildiğini belirten Boz, "YEE'nin tercüme ettirdiği bu kitap, Yunus Emre'nin felsefesi ile dünya görüşünü yani İslami yaşama ve düşünme biçimini insanlığa aktarmaya vesile olan bir çalışma. Tunus'ta düzenlediğimiz imza gününde, Yunus Emre Seçkisi kitabının Arapça nüshasını imzaladık. Bu vesile ile Tunus'taki insanlarımıza Yunus Emre'yi tanıtmış olduk. İnşallah Yunus Emre'nin mesajıyla insanlık gelecekte daha müreffeh bir toplum olacaktır, diye inanıyoruz." dedi.

YEE'nin düzenlediği panele ilişkin bilgi veren YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ise dünyanın en eski üniversitelerinden olan Tunus'taki Zeytune Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Yunus Emre Paneli düzenlemelerinin önemini vurguladı.

Türkiye'den panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Boz'un katılımıyla Yunus Emre'nin felsefesini Tunuslulara aktarmaya çalıştıklarını aktaran Çevik, "Yunus Emre'nin hoşgörü ve insan sevgisini 700 yıl önce verdiği mesajları bugün Türkiye'den kilometrelerce uzaklıkta Tunus'ta anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fırsatı bize sundukları için hem Zeytune Üniversitesine hem de değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.