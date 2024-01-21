Çin-Tunus diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü kutlandı
Çin-Tunus diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60. yıldönümü dolayısıyla Tunus'ta bir resepsiyon düzenlendi. Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Munir Ben Rjiba, iki ülke arasındaki işbirliğinin altyapı inşaatı, su kaynaklarının kullanımı ve sağlık sektöründe fayda sağladığını belirtti.
TUNUS, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin- Tunus diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60. yıldönümü dolayısıyla Çin'in Tunus Büyükelçiliği tarafından Cuma akşamı Tunus'ta bir resepsiyon düzenlendi.
Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Munir Ben Rjiba resepsiyonda yaptığı konuşmada iki ülkenin altyapı inşaatı, su kaynaklarının kullanımı ve sağlık sektörlerindeki işbirliğinin Tunus halkına fayda sağladığını söyledi.