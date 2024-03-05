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Dışişleri Bakanı Fidan, Tunuslu mevkidaşı Ammar ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına başladı. Bakan Fidan, Cidde kentinde Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı kapsamında bulunduğu Cidde'de, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldi.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın Cidde'deki temaslarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Fidan'ın, İranlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin, "Bakanımız Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cidde'de görüştü." ifadesi kullanıldı.

Bir diğer paylaşımda da, "Bakanımız Hakan Fidan, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile Cidde'de bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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