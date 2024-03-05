Dışişleri Bakanı Fidan, Tunuslu mevkidaşı Ammar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı kapsamında bulunduğu Cidde'de, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldi.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın Cidde'deki temaslarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Fidan'ın, İranlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin, "Bakanımız Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cidde'de görüştü." ifadesi kullanıldı.

Bir diğer paylaşımda da, "Bakanımız Hakan Fidan, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile Cidde'de bir araya geldi." ifadesine yer verildi.