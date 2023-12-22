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Tunus Cumhurbaşkanı Rusya ile İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Rusya ile dostluk ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Said, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede tarihi ilişkileri ele aldı. Lavrov ise birçok alanda Tunus ile yakın ilişkilerini güçlendirmeye ve ticari alışverişleri teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

TUNUS, 22 Aralık (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Rusya'yla dostluk ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki verimli işbirliğini daha da güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Ülkesinin Filistin halkına olan kararlı ve koşulsuz desteğini yineleyen Said, uluslararası topluma her gün Filistin halkını hedef alan kanlı saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Lavrov ise ülkesinin tahıl, enerji, sağlık, yüksek öğrenim, kültürel etkileşimler, modern teknolojiler ve uzay gibi birçok alanda Tunus ile yakın ilişkilerini daha da güçlendirmeye ve ticari alışverişleri teşvik etmeyi sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavrov, 26-27 Eylül tarihlerinde Moskova'ya ziyarette bulunan Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın davetiyle, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek üzere iki günlük ziyaret için Çarşamba günü Tunus'a gitmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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