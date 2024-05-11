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Tunus'ta 2 Bin 500 Afrikalı Göçmen Ülkelerine Döndü

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Tunus'ta 2024 yılında 2 bin 500 Afrikalı düzensiz göçmenin kendi rızalarıyla ülkelerine döndüğü bildirildi. Göçmenlerin anavatanlarına gönüllü dönme süreci açıklandı.

Tunus'ta 2024 yılında 2 bin 500 Afrikalı düzensiz göçmenin kendi rızalarıyla ülkelerine döndüğü bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2024 yılı başından bu yana, Tunus'ta bulunan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönüllü olarak dönmelerine ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda, 2 bin 500 düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü." ifadelerine yer verildi.

Sahra altı Afrika ülkelerinden olan göçmenlerin diplomatik temsilcilikleriyle koordineli çalışıldığı belirtilen açıklamada, en son 166 düzensiz göçmenin geçtiğimiz perşembe günü Tunus Havayollarına ait uçakla anavatanlarına döndükleri aktarıldı.

Açıklamada göçmenlerin anavatanlarına gönüllü dönme süreçleri şu şekilde açıklandı:

"Gönüllü geri dönüş süreci 3 adımdan oluşuyor. İlk olarak anavatanına dönmek isteyen göçmen güvenlik güçlerine talebini bildirerek isminin kayıt altına alınmasını istiyor. İkici adım olarak Uluslararası Göç Örgütü'ne ülkesine dönmek isteyen göçmenlerin işlemlerini ve geri dönüş sürecini kolaylaştırmak için haber veriliyor. Son olarak uçuş programının ayarlanabilmesi için sınır polisi ve yabancılar polis şubesi ile koordinasyon sağlanıyor."

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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